Homem morre e outros três ficam feridos em acidente na BR-242

Um homem morreu e outros três homens ficaram feridos durante um acidente no KM 570 da BR-242, nas proximidades do povoado de Canabrava do Asfalto, na cidade de Oliveira dos Brejinhos (a 599 quilômetros de Salvador)

Segundo o site Gazeta, Rogério Souza dos Santos, 33 anos, estava acompanhado das outras vítimas enquanto conduzia uma Pick Up Strada. Por volta das 21h ele perdeu o controle e acabou colidindo nas laterais de duas carretas. Com o impacto, o veículo foi arremessado para o acostamento.

O mecânico ficou preso as ferragens e não resistiu. Os três acompanhantes foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Ibotirama.

A polícia investiga as causas do acidente.

adblock ativo