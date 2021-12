Homem morre e outro fica ferido após laje desabar em Conquista

Um homem morreu e outro ficou ferido em um desabamento na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O pedreiro Maxsuel Costa Pacheco, 35 anos, trabalhava no local quando a laje do imóvel em reforma caiu nesta terça-feira, 18.

A vítima morava ao lado da obra e a esposa dele acompanhou o resgate. O homem, no entanto, já foi retirado sem vida dos escombros.

De acordo com o Blog do Anderson, outra pessoa do sexo masculino ficou ferida e foi levada para o hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde ele. A causa do desabamento é desconhecida.

adblock ativo