Homem morre e outro fica ferido após colisão na BR-101

Um homem morreu e outro ficou ferido após colisão entre carro e moto na noite desta segunda-feira, 22, no Km 762 da BR-101, no município de Itabela (a 556 km de Salvador).

O motorista do veículo, Ronie Daniel Pimpinati, de 39 anos, teria invadido a pista contrária quando colidiu com a frente da moto. No momento do acidente, motociclista, ainda não identificado, foi arremessado para a vegetação, segundo o Radar64.

O corpo da vítima foi encontrado com múltiplas faturas e sem parte da perna esquerda, que foi localizada no acostamento da rodovia.

Ronie teve lesões graves. Ele foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Regional de Eunápolis.

Ainda não se sabe o estado de saúde de Ronie. Nenhum familiar da vítima fatal foi localizado. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis.

