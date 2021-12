Homem morre e outro fica ferido após caminhão de carvão tombar na BR-101

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido nesta sexta, 7, após o caminhão em que estavam tombar. O acidente aconteceu na BR-101. nas proximidades de Itabela (a 679 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações de site Bahia dia a dia, as vítimas ficaram presas as ferragens. O homem, que trabalhava como auxiliar, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do veículo foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Regional de Eunápolis. Seu estado de saúde não foi informado.

O acidente ocorreu após o motorista do caminhão, que estava carregado de carvão, tentar desviar de um ônibus que seguia na direção contrária. Neste momento, ele perdeu o controle da direção.

O caso está sendo investigado pela Polícia Rodoviária Federal.

