Homem morre e outro é preso após roubo de veículo em Feira de Santana

Um homem morreu e outro foi preso na manhã desta quarta-feira, 6, após roubo de um veículo, seguido de perseguição policial, na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador).

Segundo o portal Acorda Cidade, os policiais informaram que a dupla efetuou o roubo de um veículo modelo Fiat Strada no bairro Jardim Acácia e, com o auxílio de um rastreador, conseguiram localizar o veículo. Ao perceber a aproximação policial, os homens tentaram fugir e acabaram colidindo em um estabelecimento no bairro Campo Limpo.

Após a colisão, a dupla tenta fugir a pé e iniciou uma troca de tiros com os policiais. Um dos suspeitos foi alcançado e preso. O outro foi baleado, chegou a ser encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu.

O veículo roubado foi recuperado. Com a dupla, os policiais apreenderam duas armas.

