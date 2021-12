Homem morre e mulher fica ferida em viagem de lua de mel na Bahia

Recém-casados, Victor Lemos Souza e Débora Alves Souza, ambos de 26 anos, sofreram um acidente de carro quando seguiam para passar lua de mel em Porto Seguro (a 699 quilômetros de Salvador).

O homem não resistiu a colisão do veículo que conduzia com uma carreta bitrem. O acidente aconteceu neste domingo, 8, na BR-101, perto de Itabela.

Já Débora ficou ferida e foi levada para um hospital. De acordo com o Blog do Marcelo, ela passou por uma cirurgia no braço e não corre risco de morte.

O blog ainda informou que há suspeita de que Victor tenha tentado fazer uma ultrapassagem quando colidiu de frente com a carreta. Contudo, as causas do acidente ainda serão investigadas. O casal morava no Espírito Santo.

