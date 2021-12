Homem morre e grávida fica ferida em colisão na BA-001

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou um homem morto e sua esposa, grávida de três meses, ferida na BA-001. O acidente ocorreu próximo ao município de Prado (distante 790 quilômetros de Salvador), e deixou o veículo menor completamente destruído.

Segundo a Polícia Civil, o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Prado. A mulher foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, com quadro estável. Ainda não há informações sobre a saúde do bebê.

A Polícia Civil está investigando o caso. A suspeita é que o acidente foi provocado por uma ultrapassagem mal sucedida.

