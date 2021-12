Homem morre e família fica ferida em colisão no interior da Bahia

Um homem, cujo nome não foi revelado, morreu após o carro que dirigia, um Fiat Uno, bater de frente com outro veículo na noite do sábado, 12. De acordo com informações do site Sul Bahia News, o motorista não portava documentos pessoais e estaria dirigindo sob o efeito de álcool.

O acidente ocorreu na BA-001, entre os municípios de Prado e Alcobaça. Ainda segundo o site, o segundo veículo, identificado como sendo um Ford Focus levava uma família, que sofreu ferimentos leves.

Um segundo homem, que também viajava no Uno, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade do Prado. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

O corpo do motorista foi levado para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Um inquérito vai apurar as causas da colisão.

