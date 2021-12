Homem morre e esposa fica ferida em capotamento na BR-410

Um homem de 26 anos, identificado como Ricardo Matos de Moura, morreu e a esposa ficou ferida na madrugada desta segunda-feira, 14, após um capotamento na BR-410, nas proximidades do povoado Tucano de Fora, zona rural do município de Tucano (distante a 267 km de Salvador).

De acordo com informações do site Calila Notícias, a vítima retornava de uma festa na cidade de Ribeira do Pombal, quando perdeu o controle do veículo, que capotou fora da pista. Ricardo estava no banco do carona e sofreu um ferimento na parte superior e frontal da cabeça, vindo a óbito no local.

A esposa da vítima, que está grávida, sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrida para o Hospital Municipal Mariana Penedo. O estado de saúde dela não foi informado. Ainda de acordo com o Calila Notícias, Ricardo residia no Rio de Janeiro há oito anos, e estava em Tucano há quase uma semana, visitando parentes e amigos.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pela polícia. O corpo de Ricardo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo