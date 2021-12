Homem morre e dois são presos em confronto com PMs em Una

Um homem morreu e outros dois foram presos durante um confronto com policiais militares na manhã desta quarta-feira, 19, no município de Una (distante 371 km de salvador), no sul da Bahia. Além disso, um adolescente foi apreendido e outros dois suspeitos fugiram por um matagal.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais foram até o local após receberem informações de um grupo armado em um imóvel. Durante o confronto, um dos suspeitos foi atingido, encaminhado para o Hospital Municipal de Una, mas não resistiu. Outros dois conseguiram escapar.

Dentro da casa, foram encontrados três suspeitos (dois adultos e um adolescente) ainda não identificados. Segundo a SSP, com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 204 trouxas de maconha, 51 pedras de crack, uma porção de cocaína, balança e embalagens plásticas.

