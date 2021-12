Homem morre e dois ficam feridos após tiroteio em Vitória da Conquista

Um homem morreu e dois ficaram feridos, na noite desta segunda-feira, 18, após um tiroteio na cidade de Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador).

De acordo com o Blog do Anderson, as três vítimas, que não foram identificadas, foram socorridas e encaminhadas para o hospital, mas um não resistiu.

Ainda não se sabe o que teria motivado o tiroteio. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) registrou o caso que será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

