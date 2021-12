Homem morre durante troca de tiros com a polícia em Eunápolis

Um homem de 23 anos morreu durante troca de tiros com a polícia, na madrugada desta sexta-feira, 6, na Estrada do Alecrim, no município de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia.

A Polícia Militar realizava uma operação de combate ao crime, quando encontrou dois suspeitos em uma moto. Ao perceberem a chegada dos policiais, a dupla fugiu do local, segundo informações do site Radar 64.

Durante a fuga, os policiais trocaram tiros os homens, que acabaram caindo da moto. Marcos Vinícius Oliveira Souza, 23 anos, que pilotava a motocicleta, fugiu por um matagal e atirou contra os policiais. Os militares reagiram e balearam Marcos, que chegou a ser socorrido para o Hospital Regional. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O passageiro da moto tem 22 anos e não teve o nome divulgado. Ele era primo de Marcos e acabou preso logo depois de cair da moto. Após prestar depoimento, o suspeito foi liberado.

A polícia apreendeu 30 gramas de maconha e um revólver durante a ação. A Polícia Civil vai investigar o caso.

