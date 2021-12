Homem morre durante confronto com PM no Calabar

Um homem acabou morrendo após um confronto com policiais militares da Rondesp Atlântico, que realizavam o policiamento tático, na tarde desta segunda-feira, 2, na localidade conhecida como Camarão, no bairro do Calabar, em Salvador.

O rapaz, com identidade ainda não confirmada, chegou a ser conduzido pela guarnição para o Hospital Geral do Estado, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

De acordo com a Base Comunitária do bairro, viaturas que realizavam o policiamento na área teriam sido recebidas a tiros por cerca de seis homens fortemente armados. Foram apreendidos com o socorrido um revólver de calibre 357, 11 pinos de cocaína e 12 papelotes de maconha.

O ocorrido foi registrado na Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

