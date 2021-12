Homem morre durante confronto com a polícia em Vera Cruz

Um homem, que não teve sua identidade revelada, morreu na tarde desta sexta-feira, 28, durante troca de tiros com equipes da Polícia Militar (PM-BA) em Vera Cruz, município de Porto Seguro (distante a 707 km de Salvador), no extremo-sul do estado.

De acordo com o Radar 64, ele era suspeito de integrar um grupo criminoso e teria resistido a uma abordagem policial. Durante o confronto, o homem sido baleado e encaminhado para o Hospital Regional de Eunápolis, mas acabou não resistindo.

Um revólver calibre 38 foi apreendida durante a operação da PM. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necrópsia.

adblock ativo