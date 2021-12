Homem morre durante confronto com a PM em Lauro de Freitas

Um homem foi morto após entrar em confronto com policiais militares na noite desta quarta-feira, 12, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A morte ocorreu durante uma ação da equipe do serviço de inteligência da Operação Apolo, que acompanhava um veículo Fiat Doblô, cor prata, com restrição de roubo. O carro seguia de São Marcos, em Salvador, para Itinga, em Lauro.

De acordo com a nota da Polícia Militar (PM), por volta das 19h30, os policiais fizeram um cerco ao veículo na rua Getúlio Vargas (Lauro) para pegar os três criminosos. Neste instante, os bandidos perceberam a ação dos agentes e começaram a disparar contra a guarnição.

No revide, os homens, que estavam no veículo, fugiram do primeiro ponto de abordagem: dois a pé e o terceiro no carro. Este último continuou a ser perseguido pelos policiais, que realizaram um novo cerco quilômetros depois. O condutor acabou sendo baleado na troca de tiros e morreu no local.

Placa adulterada

Antes da ação da polícia, os três bandidos substituíram a placa de identificação do carro, em uma via pública. Esta ação levou os policiais a acionarem outras guarnições para fazer a abordagem.

Ainda segundo a PM, com o condutor foi apreendida uma pistola Taurus (PT 58) calibre 380, de numeração suprimida e com o brasão da PM-BA. A ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Militar.

