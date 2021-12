Homem morre depois de ser esfaqueado dentro de bar em Feira

Um homem morreu após ser esfaqueado no lado esquerdo do peito, no final da noite deste domingo, 19, por volta das 23h30. O crime aconteceu dentro de um bar na Fazenda Jenipapo, que fica na zona rural de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Policiais militares estiveram no local do crime e localizaram uma faca na bermuda de Aílton da Cruz Fonseca, 35 anos, que morreu no local. Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

O corpo do homem foi encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município. A delegacia da região vai investigar o caso. As informações são do site Acorda Cidade.

