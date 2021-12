Homem morre baleado em Feira de Santana

Um homem morreu baleado na madrugada desta segunda-feira, 24, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Lucas Boaventura do Carmo, 23 anos, foi morto com cerca de cinco tiros, de acordo com o Acorda Cidade.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu.

