Homem morre atropelado após vagar na BR-020

Um homem de 29 anos morreu atropelado na noite desta quinta-feira, 12, no km 3 da BR-020, nas proximidades do Posto de Combustível 020, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (a 965 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Adelvane Alves Pereira foi visto por transeuntes vagando desorientado e atravessando diversas vezes na via, minutos antes de ser atropelado por um carro modelo Ônix.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo atropelou o homem por volta das 18h40. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso é investigado pela Polícia Civil.

