Homem morre após van colidir em fundo de ônibus em Conquista

José Lopes dos Santos morreu após a van que dirigia colidir no fundo de um ônibus que estava parado no sinal vermelho. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 20, em um cruzamento no Centro de Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador).

De acordo com o blog do Léo Santos, devido ao impacto, o homem ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e caminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar da região.

Com ferimentos graves, José morreu na madrugada deste sábado, 21, por volta de 1h30. Ele deixou a mulher grávida de nove meses. Não há informações de feridos no ônibus. A causa do acidente será investigada.

