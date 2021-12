Homem morre após trocar tiros com PMs em Feira de Santana

Luciano Pessoa de Lima morreu na manhã desta terça-feira, 6, durante uma ação policial em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). O caso aconteceu no bairro Capuchinhos, após uma denúncia de que um homem armado estaria ameaçando algumas pessoas.

De acordo com o site Acorda Cidade, ao chegar no local, a equipe da Polícia Militar (PM-BA) encontrou Luciano em cima de uma árvore. Ao perceber a presença dos PMs, o suspeito atirou e, no revide, foi atingido.

Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Gral Clériston Andrade, mas não resistiu. Os policiais apreenderam um revólver calibre 32 e cinco cartuchos.

adblock ativo