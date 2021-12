Homem morre após troca de tiros com a polícia em Luís Eduardo Magalhães

Jessé Soares de Souza, de 27 anos, morreu após uma troca de tiros com a polícia na manhã desta terça-feira, 6, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (distante a 940 km de Salvador).

De acordo com informações do Blog Braga, policiais realizavam ronda no local quando receberam uma denúncia de que havia pessoas armadas em um bar. No momento da abordagem, o suspeito teria sacado uma arma e apontado contra a equipe, que revidou e o atingiu.

Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Jessé Soares tinha passagens pela polícia.

