Homem morre após tomar vacina para febre amarela na Bahia

Um homem de 57 anos morreu no último sábado, 22, após tomar a vacina para febre amarela. O homem começou a sentir os sintomas da doença após ser vacinado no dia 15 de janeiro. O caso aconteceu no município de Santo Estevão, a 148 km de Salvador, e é a segunda morte pela doença na Bahia.

De acordo com a Secretária de Saúde do município, Orlandina Nascimento, o homem era alcoólatra e omitiu a informação para tomar a vacina. Dias depois, ele começou a sentir os sintomas da doença. Amostras foram enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), que confirmou a presença da febre amarela. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 26.

Ainda de acordo com Orlandina, acredita-se que ele tenha desenvolvido a doença a partir da vacina, pois o município não possui nenhum caso da doença registrado e o paciente não viajou nos últimos seis meses.

O presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia, Francisco Magalhães explicou que quem possui a imunidade comprometida pode desenvolver a doença a partir da vacina. "A vacina contra a febre amarela é constituída de vírus vivos atenuados, por isso quem sofre de doenças imunossupressoras como câncer, Aids ou uma doença renal crônica deve avaliar os riscos antes de tomar".

"A pessoa que sofre de alcoolismo também pode ter a defesa imunológica comprometida, mas isso deve ser analisado caso a caso", completa.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que não pode confirmar os casos de febre amarela que ocorrem ao longo da semana. De acordo com o órgão, o boletim sobre febre amarela sai semanalmente às terças-feiras e, enquanto isso, as equipes da Vigilância Epidemiológica investigam os casos.

*Sob supervisão da editora Paula Pitta

adblock ativo