Homem morre após tentativa de assalto a carro-forte em Feira

Um homem suspeito de assalto morreu e dois seguranças ficaram feridos após tentativa de roubo a um carro-forte, no hipermercado Mercantil Rodrigues, na Avenida Quitéria, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), na manhã deste sábado, 4.



Segundo informações da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana), três bandidos armados com pistolas, tentaram assaltar um carro-forte que fazia o abastecimento de caixa do Banco do Brasil que fica no estabelecimento.

Dois seguranças do hipermercado reagiram e houve troca de tiros com os bandidos, causando pânico às pessoas que estavam no local. Um dos bandidos foi baleado e morreu no local. Os outros fugiram no veículo Corsa, que foi o mesmo carro em que chegaram.



Os seguranças Edson Luís Oliveira e Leandro Silva Cardoso foram baleados, na perna esquerda e no pé direito, respectivamente. Eles foram socorridos para o hospital e não correm risco de morte.



PMs fizeram ronda no ronda no local, mas até as 15h nenhum suspeito havia sido preso. As câmeras de segurança do local vão ajudar nas investigações.

