Homem morre após sofrer infarto em Vitória da Conquista

Um homem morreu após sofrer infarto fulminante, no início da manhã desta sexta-feira, 10, no Ceasa de Vitória da Conquista (distante a 512Km de Salvador). O nome da vítima não foi divulgado.

O homem trabalhava no local fazendo entregas de mercadorias no galpão de biscoitos. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu ao mal súbito, morrendo no local, de acordo com as informações do Blog do Anderson.

