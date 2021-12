Homem morre após ser espancado por moradores em Camaçari

Um homem morreu depois de ser espancado dentro do Conjunto Alfa 1, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Antes do lichamento, ele foi baleado por dois homens. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira, 25, por volta das 21h50, no bairro Jardim Limoeiro.

Segundo a Polícia Militar, guarnições do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram chamados para atender uma ocorrência em que a vítima era agredida por moradores da região. No local, os militares só encontraram o corpo de José Carlos da Silva Cerqueira, 45 anos.

Ao Portal A TARDE nesta sexta-feira, 26, o delegado adjunto da 4ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Geovane Júnior, afirmou que a vítima estava em uma barraca de churrasco quando dois homens chegaram e dispararam contra ele. Depois de atingido, José Carlos tentou fugir. Na ação, os suspeitos começaram a gritar dizendo que ele era um estuprador.

"José foi barrado e espancado por pessoas que estavam ali próximo", disse o delegado, que ainda não sabe se os autores dos disparos participaram do linchamento. "Estamos investigando o caso para saber se a vítima cometeu algum crime. Contudo, já temos nomes dos possíveis autores dos disparos", comentou.

