Homem morre após ser esfaqueado por mulher em Vitória da Conquista

Um homem morreu na noite deste sábado, 30, após ser esfaqueado por uma mulher no bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano.

A vítima, que não teve o nome revelado, sofreu os golpes de faca após discutir com a agressora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser chamado, mas o homem não resistiu aos ferimentos, segundo informações do blog do Anderson.

A 78ª Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia (CIPM) esteve no local para acompanhar o caso.

O nome da suspeita não foi informado nem o motivo da discussão. O caso vai ser investigado pelo Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo