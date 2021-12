Homem morre após ser baleado no Pelourinho

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo, 25, no Pelourinho, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), George Souza de Oliveira estava no Centro Histórico, por volta das 21h, com a esposa quando foi baleado no tórax. A mulher, que não teve o nome divulgado, não ficou ferida.

Ele ainda recebeu atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu instantes após chegar na unidade médica.

A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Violência

De sábado, 23, a domingo, 24, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) registrou 14 homicídios em Salvador e na Região Metropolitana. O boletim foi divulgado no site da SSP-BA nesta segunda 25.

No domingo foi registrado o maior número de mortes, quando 8 pessoas morreram na capital e na RMS.

A maioria dos assassinatos foi registrada na capital. São Francisco do Conde e Lauro de Freitas tiveram um caso registrado, cada. Também foi registrado uma tentativa de assassinato em Simões Filho. A polícia ainda contabilizou dois roubos a coletivos no sábado e outros três no domingo.

