Homem morre após ser atropelado por trem em Malhada de Pedras

Um homem morreu após ser atingido por um trem na manhã desta quinta-feira, 4, em uma linha férrea que atravessa a cidade de Malhada de Pedras, no sudoeste da Bahia. Eliseu Silva Moreira foi atropelado pela composição na Ferrovia Centro Atlântica.

De acordo com o site Achei Sudoeste, a Polícia Militar esteve no local do acidente e já encontrou a vítima sem vida. Foram constatadas fraturas na cabeça e no braço do homem, que são compatíveis com atropelamento.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Brumado, na mesma região, para os procedimentos de necropsia.

