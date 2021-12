Homem morre após ser atropelado por cavalo em Feira de Santana

Um ciclista morreu na madrugada desta quinta-feira, 16, horas após ser atropelado por um cavalo na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). A vítima foi atingida quando passeava de bicicleta.

Segundo informações do site Acorda Cidade, Lucivaldo Leite Figueiredo, 54 anos, andava por uma das ruas da localidade quando se deparou com um cavalo guiado por um garoto, que acabou perdendo o controle do animal. O homem morava no conjunto Viveiros.

A vítima foi socorrida e encaminhada, por volta das 19h desta quarta, 16, para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde deu entrada em estado grave. Lucivaldo não resistiu aos ferimentos.

Este é o segundo ciclista que morreu na cidade nesta semana. Na tarde desta quarta, Valdinez dos Santos, 29 anos, foi assassinado com tiros na cabeça enquanto pedalava no bairro da Barroquinha.

