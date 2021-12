Homem morre após ser atropelado na estrada Cia-Aeroporto

Um homem morreu após ser atropelado, nesta segunda-feira, 20, no KM-19 da BA-526, mais conhecida como estrada Cia-Aeroporto, em Salvador. O acidente aconteceu por volta das 8h.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista fugiu sem prestar socorro à vítima, que não teve o nome revelado e morreu no local.

