Homem morre após ser atingido por oito tiros em Eunápolis

Um homem morreu na noite da quarta-feira, 17, após ser atingido por oito tiros na cidade de Eunápolis (a 529 quilômetros de Salvador). O crime ocorreu por volta das 21h, na avenida Ronaldo Santana, bairro Alecrim II.

De acordo com o site Radar 64, Marcelo Ferreira Santos, 27 anos, chegou a dar entrada na emergência do Hospital Regional do município, mas não resistiu 1h30 depois do atendimento. O estado de saúde dele era grave. O corpo foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal, em Porto Seguro (a 592 quilômetros de Salvador).

Agentes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) fizeram rondas na região, em busca dos autores dos tiros, mas encontraram apenas um veículo abandonado próximo ao local do crime. O veículo Gol, cor prata, placa NYB 2576, de Belo Horizonte teria sido furtado horas antes. O automóvel foi apreendido.

