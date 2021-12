Homem morre após ser arremessado de veículo durante acidente na BR-116

Um homem morreu na madrugada desta terça-feira, 18, após ser arremessado da carreta que conduzia no KM 719, da BR-116, em Manoel Vitorino (a 402 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do blog Marcos Frahm, por volta das 1h Vinicius da Costa Ramos Miranda, de 32 anos, que transportava materiais gráficos, teve o corpo completamente dilacerado ao ser arremessado do veículo. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Medico Legal (IML), da cidade de Jequié (a 367 quilômetros de Salvador).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está investigando o que causou o acidente.

