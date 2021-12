Homem morre após se jogar de ônibus em movimento

Um homem identificado como Cirenio dos Santos, de 55 anos, morreu após se jogar da janela de um ônibus em movimento, na madrugada deste domingo, 12, na BA-020, no trecho da cidade de São Desidério, oeste da Bahia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu por volta das 4h, no KM 145, nas proximidades do distrito de Roda Velha.

Ainda de acordo com a PRF, o ônibus saiu de São Paulo e seguia para Santo Raimundo Nonato no Piauí, com cerca de 40 passageiros. Não há informações sobre as circunstâncias do caso.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas a vítima já estava sem os sinais vitais.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local e deve investigar o caso.

adblock ativo