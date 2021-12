Homem morre após receber choque em obra em Alagoinhas

Um homem de 42 anos morreu depois de sofrer uma descarga elétrica e cair de um prédio, na manhã desta quarta-feira, 25, na cidade de Alagoinhas. O acidente ocorreu na rua Bahia, no bairro de Petrolar.

Antônio Carlos estava pintando a fachada de uma casa, quando o rolo da pintura que utilizava, tocou na rede elétrica. Após o choque, ele se desequilibrou e caiu.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no estado da Bahia (Sintracom-BA), o operário morava no povoado conhecido como Riacho da Guia, em Alagoinhas. Segundo o Sintracom, a vítima não usava Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

O corpo de Antônio foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade.

