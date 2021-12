Homem morre após pular de ponte em rio de Trancoso

Aleferson Costa de Souza, 31 anos, morreu ao pular de uma ponte para um rio em Trancoso, localizado no litoral sul de Porto Seguro (a 725 quilômetros de Salvador). O caso ocorreu nesta terça-feira, 15.

A suspeita inicial é que, após dar uma cambalhota, a vítima tenha batido a cabeça em uma pedra no fundo do rio.

Um casal que passeava de caiaque no local informou à polícia que viu um homem tomando banho no rio. "Ele subia na ponte e dava diversos 'saltos mortais' para dentro do rio", informou um dos visitantes, segundo o site Radar64.

Momentos depois, quando já retornavam pelo mesmo rio, o casal viu um corpo boiando e acionou a polícia. A carteira de identidade foi encontrada no bolso da vítima, que morava na região.

A Polícia Civil e agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local pra realizar perícia. O corpo de Aleferson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Porto Seguro.

