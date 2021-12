Homem morre após pedra atravessar para-brisa de caminhão na Bahia

O passageiro de um caminhão morreu após uma pedra atingir o veículo na manhã desta quarta-feira, 3, em Itapetinga (a 562 km de Salvador). Segundo o site Itapetinga Agora, um outro carro passou por cima da pedra na BA-263, arremessando o objeto em direção ao outro veículo.

A pedra atravessou o para-brisa do caminhão e atingiu a cabeça do passageiro, que morreu no local. O motorista do caminhão não ficou ferido.

