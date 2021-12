Homem morre após passar mal durante banho de piscina em Ibirataia

Um homem com necessidades especiais morreu na tarde deste domingo, 27, após passar mal durante um banho de piscina. O caso ocorreu na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) do município de Ibirataia (a 543 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do site Giro em Ipiaú, Fábio Nery estava acompanhado de algumas crianças quando começou a passar mal e afundou. Ele chegou a ser socorrido por populares e encaminhado para a Fundação Hospitalar de Ibirataia, mas não resistiu.

A morte de Fábio, que era muito querido e conhecido, gerou grande comoção aos moradores da cidade. O caso está sendo investigado pela polícia.

