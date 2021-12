Homem morre após moto colidir em muro em Lauro de Freitas

Um homem morreu na madrugada deste domingo, 24, depois que a moto que pilotava colidir em um muro. O acidente aconteceu por volta das 3h, na rua Rodolfo Barros, no bairro Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o corpo da vítima, que não foi identificado até o momento, só foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) às 6h40. O que ocasionou o acidente é desconhecido.

Em Salvador, de acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), foram registrados, nas últimas 12 horas, um acidente com um ferido. Desde as 7h deste sábado, 23, até as 11h de hoje, foram 12 acidentes com nove feridos.

