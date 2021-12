Homem morre após invadir casa e expulsar moradores na Bahia

Um homem morreu em um confronto com a polícia na madrugada desta sexta-feira, 4, após invadir uma casa e expulsar os moradores do local. Policiais militares foram até o imóvel, que fica na zona rural entre as cidades de Itororó e Firmino Alves, no interior da Bahia.

De acordo com o Blog do Marcelo, Aliomar dos Santos Cerqueira, 35 anos, conhecido como "Chico Louco", tentou fugir pelos fundos, mas foi alcançado e teria reagido, sendo atingido no confronto.

Ele foi levado para o Hospital de Itororó, mas não resistiu. De acordo com a imprensa local, ele já foi preso e tinha diversas passagens pela polícia.

