Homem morre após infartar dentro de ônibus durante ato pró Lula

Um homem, identificado como Oséas Lopes de Souza, 58 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 23, após sofrer um infarto fulminante dentro de um ônibus no km 815, da BR-116, em Vitória da Conquista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a estrada estava interditada por manifestação em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando Oséas teve um mal súbito.

Segundo informações do Blog do Anderson, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A vítima estava em um ônibus de turismo que saiu do Rio de Janeiro com destino ao Ceará.

Durante o protesto, os manifestantes bloquearam a rodovia, o que congestionou a BR. A situação também dificultou o socorro à vítima.

Protestos

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) interditaram quatro rodovias que passam pela Bahia na manhã desta terça. Os atos foram contra o julgamento do ex-presidente Lula da Silva, que acontece nesta quarta, 24.

Além da BR-116, os protestos também aconteceram na BR-101, em Ibirapitanga, na BR-242, em Andaraí e Barreiras, e na BR-110, em Paulo Afonso.

Julgamento

Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, no caso do triplex do Guarujá (SP). Ele é acusado de ter recebido R$ 2,2 milhões da empreiteira OAS como propina por meio da reforma do imóvel. Agora o processo será julgado na segunda instância e caso a condenação seja mantida, Lula fica inelegível.

O ex-presidente, que alega inocência, pede absolvição e também a prescrição dos supostos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção atribuídos ao petista.

