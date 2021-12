Homem morre após engavetamento com quatro veículos em Vitória da Conquista

Um engavetamento envolvendo três carretas e um carro deixou um homem de 53 anos morto, na na Rodovia Santos Dumont, perímetro urbano de Vitória da Conquista (distante 509 km de Salvador), região sudoeste da Bahia, na tarde deste sábado, 20.

De acordo com o site Blog do Anderson, a vítima é o motorista de uma das carretas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda informou ao site que os quatro veículos colidiram um atrás do outro por conta de um congestionamento na pista.

Além disso, após o acidente uma das pistas precisou ser interditada pela Via Bahia por mais de três de horas. Não se tem informação sobre o estado de saúde dos outros envolvidos.

