Homem morre após colisão entre van e micro-ônibus em Feira de Santana

Uma van com cinco passageiros capotou após um micro-ônibus colidir com o veículo na madrugada desta terça-feira, 30, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Walter da Cruz Leal, 52 anos, morreu no acidente na BA-502, que liga Feira ao município de São Gonçalo dos Campos.

Moradores relataram ao site Acorda Cidade que a van tinha reduzido a velocidade para parar em um ponto no km 13, por volta das 5h20, quando o coletivo se chocou contra ele. Com o impacto, além de capotar, o veículo menor também atingiu o telhado de um bar, às margens da rodovia.

Os outros passageiros, que ficaram feridos no acidente, foram socorridos para um hospital em São Gonçalo dos Campos (a 21 quilômetros de Feira de Santana). O estado de saúde deles não foi divulgado.

