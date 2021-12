Homem morre após colidir moto com carro em Arraial d'Ajuda

Uma colisão entre uma moto e um carro deixou um morto na manhã desta terça-feira, 13, na BA-986, em Arraial d'Ajuda, no distrito de Porto Seguro (a 707 km de Salvador).

O técnico em manutenção Wellington Silva, 25 anos, voltava do trabalho quando colidiu sua moto com um carro, segundo o site Radar64. Ele foi arremessado para fora da pista e morreu no local.

O motorista do carro não se feriu e permaneceu no local. Ainda não se sabe o que causou o acidente. A Polícia Civil investiga o caso.

