Homem morre após carro despencar de ponte em Guaratinga

Um homem morreu após um carro despencar em uma ponte, nesta terça-feira, 5, no distrito de São João, na cidade de Guaratinga (a 703 quilômetros de Salvador).

O motorista, identificado com Lúcio Antônio Evangelista dos Santos, 63 anos, estava sozinho no veículo e morreu no local, segundo o site Radar64.

O veículo foi localizado por volta das 7h15. O carro ficou parcialmente submerso no Córrego do Ouro. A polícia suspeita que o acidente tenha acontecido na noite de segunda, 4.

Lúcio teria perdido a direção do veículo após sair de uma festa.

