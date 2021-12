Homem morre após carro colidir com carreta na BR-135

Um homem morreu, no início da noite deste domingo, 2, após perder o controle do carro e bater em uma carreta. O acidente aconteceu na BR-135, na altura do km 170, nas proximidades da cidade de Barreiras (a 855 quilômetros de Salvador). O motorista da carreta saiu ileso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem de 49 anos (ainda não identificado) estava dirigindo uma caminhonete Ford F250 quando sofreu o acidente. Além da colisão frontal, o carro capotou às margens da rodovia.

Segundo o site Sigi Vilares, a equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada até o local e teve bastante trabalho para retirar o corpo do motorista, que estava preso entre as ferragens.

Também foi solicitado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, ao chegar ao local, o motorista da caminhonete já não tinha sobrevivido aos ferimentos.

