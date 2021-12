Homem morre após carro colidir com caminhão na BR-116

José Francisco do Nascimento, de 51 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 24, após o carro em que estava colidir com um caminhão na BR-116, entre os municípios de Vitória da Conquista e Planalto, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações do Blog do Anderson, com o impacto, o condutor do carro de passeio ficou preso nas ferragens do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Resgate da ViaBahia chegaram a ser acionados para realizar o atendimento, mas ele não resistiu e morreu no local.

O corpo de José Francisco foi encaminhado Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Vitória da Conquista. Equipes da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal investigam as circunstâncias do acidente.

