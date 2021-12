Homem morre após carro capotar na BR-101

Um homem morreu após um carro capotar na madrugada desta quarta-feira, 22, no km 794 da BR-101, próximo ao Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal, no Extremo Sul da Bahia.

O motorista Jonathas Santos Andrade, 25 anos, dirigia um veículo modelo Mercedes Benz, quando acabou saindo da pista, capotando cerca de 70 metros do parque. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que ele tivesse dormido ao volante. Segundo a polícia, não é comum acontecer acidentes nesta localidade.

Ainda conforme a PRF, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local, mas Jonathas, que estava preso nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu. O carro foi levado para a cidade de Itamaruju, próximo ao local do acidente.

