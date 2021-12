Homem morre após carro bater em praça de pedágio

Um homem, que não teve identidade divulgada, de 35 anos, morreu após o carro que dirigia bater contra uma das barreiras de proteção das cabines de cobrança do pedágio na BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta terça-feira 28. A colisão aconteceu no sentido Salvador.

De acordo com a Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta das 11h30, na altura do km-599.

Nem a concessionária e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deram informações sobre as circunstâncias do acidente. De acordo com a Via Bahia, o condutor estava sozinho no carro.

