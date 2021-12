Homem morre após capotar carro e bater em poste na Estrada do Coco

Anderson Araújo Stolze morreu no início da madrugada desta sexta-feira, 29, depois de perder o controle do veículo que dirigia. O acidente aconteceu por volta das 0h40, na Estrada do Coco, no bairro de Pitangueira, na frente do Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a picape S10 capotou e colidiu em um poste. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando a equipe médica chegou no local, Anderson já não tinha sinais vitais.

De acordo com o órgão, o corpo do motorista foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) por volta das 6h40 desta sexta. Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente.

"Não podemos afirmar que ele (Anderson) estava em alta velocidade, até porque, até o momento, não teve testemunhas. Nós temos mais de 80 câmeras espalhadas pela cidade e por meio delas vamos verificar as imagens para saber o que houve, mas pelo dano material (carro) pode-se supor que havia um excesso de velocidade", disse Henrique Olinto, secretário de Trânsito de Lauro de Freitas, em entrevista à TV Record.

Conforme Olinto, durante o ano de 2016 aconteceram cerca de 3.600 acidentes de trânsito na região do município de Lauro.

