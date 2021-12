Homem morre após capotamento; polícia encontrou bebida no carro

Um homem perdeu o controle de um Fiat Uno e morreu na madrugada desde domingo, 24, após o veículo capotar diversas vezes. O acidente aconteceu por volta das 2h30, no povoado de Roda Velha de Baixo, em São Desidério (a 716 quilômetros de Salvador).

No local, policiais militares encontraram uma garrafa de Montilla. De acordo com Blog do Sigi Vilares, Wesley Santana, 28 anos, momentos antes do acidente, tinha deixado um casal de amigos em Roda Velha de Baixo.

Ele foi arremessado para fora do carro quando retornava para o povoado de Roda Velha de Cima. O acidente foi registrado pela Polícia Militar.

